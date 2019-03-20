В Екатеринбурге закрывают ветхое здание противотуберкулезного диспансера

В Чкаловском районе проживают более 270 тысяч человек, пациентам теперь придется ездить на другой конец города, их будут принимать в основном здании диспансера - на Дублере Сибирского тракта, 56.

Здание противотуберкулезного диспансерного отделения не соответствует современным требованиям санитарных и противопожарных норм и правил, что не позволяет оказывать качественную специализированную медицинскую помощь пациентам,сказала главврач медучреждения.

Как сообщает ТАСС, здание Чкаловского диспансера было построено в 50-х годах и не подлежит восстановлению.