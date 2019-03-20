В Екатеринбурге закрывают ветхое здание противотуберкулезного диспансера
Чкаловский район Екатеринбурга остается без противотуберкулезного диспансера. Медучреждение закрывают из-за нарушений пожарной безопасности и несоответствия здания саннормам.
В Чкаловском районе проживают более 270 тысяч человек, пациентам теперь придется ездить на другой конец города, их будут принимать в основном здании диспансера - на Дублере Сибирского тракта, 56.
Здание противотуберкулезного диспансерного отделения не соответствует современным требованиям санитарных и противопожарных норм и правил, что не позволяет оказывать качественную специализированную медицинскую помощь пациентам,сказала главврач медучреждения.
Как сообщает ТАСС, здание Чкаловского диспансера было построено в 50-х годах и не подлежит восстановлению.
При этом, пациенты не согласны с решением руководства медучреждения и сообщают, что будут испытывать массу неудобств и нести финансовые потери. Так, некоторые из них нуждаются в ежедневной медицинской помощи, но не смогут позволить себе ежедневно ездить на другой конец города из-за тяжелого материального положения.