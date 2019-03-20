Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта
Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Передвижной флюроорграф готов будет принять тагильчан 22 марта. Каждый сможет пройти обследование бесплатно.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках акции информационно-профилактической акции «Пора действовать», которая приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, каждый житель Нижнего Тагила сможет пройти бесплатное флюорографическое обследование в передвижном флюорографе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3».
Желающих ждут 22 марта с 17:00 до 19:00 на площади ТРЦ «Малина» (улица Садовая, 83), сообщает официальный портал города Нижний Тагил.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта. К этому дню по всему миру проводятся профилактические и информационные акции, которые призваны снизить число больных этим заболеванием и повысить осведомлённость граждан о нём.
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