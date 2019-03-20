Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта

В рамках акции информационно-профилактической акции «Пора действовать», которая приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, каждый житель Нижнего Тагила сможет пройти бесплатное флюорографическое обследование в передвижном флюорографе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3».

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта. К этому дню по всему миру проводятся профилактические и информационные акции, которые призваны снизить число больных этим заболеванием и повысить осведомлённость граждан о нём.