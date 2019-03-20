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Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта

Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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