Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Нижнем Тагиле. День второй

TagilCity.ru опросило тагильских чиновников, депутатов и журналистов, как ситуация повлияла на них.

График главы города Владислава Пинаева, как сообщили в мэрии, изменился, но пока он призывает не поддаваться панике.

Пришлось ограничить личные приемы населения, отменены массовые мероприятия. На столе у него стоит дезинфицирующее средство. Его позиция — изучать информацию и не поддаваться панике,рассказали в пресс-службе администрации.

Его зам Вячеслав Горячкин сообщил, что сейчас чиновники стараются не проводить личные совещания в количестве более пяти человек. Спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн также заявил, что причин для паники нет.

В соответствии с постановлением о режиме повышенной готовности ограничен приём в администрации, а обращения граждан принимаются в письменном виде,.рассказал он об изменения в режиме работы

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Продолжают работу и тагильские правоохранители.

Мы же не можем уйти на дистанционную форму работы, ни руководитель, ни сотрудники. Весь гарнизон работает в штатном режиме,сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.

Ажиотаж в магазинах, как отмечает прокурор Ленинского района Владимир Мартынов, не имеет оснований.

Даже смешно порой смотреть на людей, которые скупают продукты,считает он.

Фото: tagilcity.ru

В тоже время депутат Госдумы Алексей Балыбердин отмечает некоторый ажиотаж среди населения.

У нас народная память очень велика, люди помнят, как жили в свое время и при пустых прилавках, и когда не хватало продуктов. Они сами создают определенный ажиотаж, скупают не то что продукты первой необходимости, а просто все. Люди хотят быть готовы к разному развитию событий. Судить их за это несправедливо,говорит Балыбердин.

Депутат областного Заксо Вячеслав Погудин также призвал тагильчан не поддавать панике, но при этом соблюдать меры предосторожности.

Сейчас работы прибавилось, и я не могу совсем ограничить личные встречи по работе, но надо внимательнее относиться к правилам личной гигиены. Для меня это, конечно, нетрудно, поскольку хирургическое прошлое давно приучило мыть руки по несколько раз в день,говорит Погудин.

Главврач тагильской больницы № 4 Константин Аникин с депутатом согласен.

В больнице соблюдаются все меры предосторожности, и хотелось бы, чтобы и наши пациенты, нынешние и возможные, тоже их соблюдали. В быту же мы с супругой — оба врачи, и по роду деятельности всегда следовали требованиям защиты здоровья,сказал он.

Фото: tagilcity.ru

Часть тагильских СМИ, в том числе TagilCity.ru, тоже временно перешли на удалённую работу. Наши коллеги из АН «Между строк», по словам главреда Натальи Вахониной, «залегли на дно» и ведут онлайн-репортаж о коронавирусе из дома.

Мы к новостям о коронавирусе отнеслись серьезно. Так получилось, то весь последний месяц у нас много кто болел. Мы считаем, что ситуация довольно серьезная и режим самоизоляции поможет по крайней мере «размазать» пик. Просто надо понимать, что если мы не «размажем» пик эпидемии в нашем городе, то рано или поздно наступит ситуация, когда всем нашим близким людям не хватит мест в больницах, может не хватить аппаратов ИВЛ. Пока мы обговорили, что мы работаем из дома две недели, но я не исключаю, что это может сильно растянуться во времени,объяснила она.