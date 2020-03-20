Уральские бизнесмены заявили о готовности создания лаборатории коронавируса
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей готов создать в Екатеринбурге лабораторию по определению коронавируса, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Коммерсанты предложили свердловскому правительству создать филиал научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящегося в Новосибирске. Пока в России это единственное место, куда отправляют на исследование анализы пациентов с подозрением на коронавирус.
Предприниматели готовы финансировать обучение специалистов, а также закупку тест-систем.
Считаем необходимым реализовать дополнительно комплекс мероприятий по снижению актуальных рисков. Предлагаем рассмотреть возможность организации на базе института референс-лаборатории для оперативного реагирования на актуальные угрозы,сообщил первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.
Сейчас в России зафиксировано 199 случав коронавируса, девять человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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