В Нижнем Тагиле не планируют закрывать детские сады на карантин
Сегодня, 19:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэрия Нижнeго Тагилa покa не плaнирует зaкрывать детские сaды на кaрантин по коронaвирусу. Об этом на засeдании профильнoй кoмиссии гoрдумы соoбщил вице-мэр по социaльной политике Валерий Суров, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По его словам, все будет зависеть от развития ситуации. На сегодняшний день вопрос о приостановке работы детских садов не стоит. Также Суров отметил, что карантин в детсадах повлечет за собой определенные проблемы для работающих родителей.
Напомним, с сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле действует повышенный режим готовности из-за вспышки коронавируса. Вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение. На него же перейдут школьники после каникул, которые закончатся 29 марта.
Карта распространения коронавируса в России
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