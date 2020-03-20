В Нижнем Тагиле определили два обсерватора для пациентов с подозрением на коронавирус
В Нижнем Тагиле на случай распространения коронавирусной инфекции было определено два обсерватора, сообщает ИА «Все Новости».
Они будут размещены на территории оздоровительного лагеря «Уральский огонёк» в Евстюнихе и санатории-профилактории «Пихтовые горы» на Вагонке. В них будут привозить пациентов, которые контактировали с заразившимися. Самих заболевших будут госпитализировать в инфекционную больницу. Об этом рассказал замглавы города по соцполитике Валерий Суров на заседании профильной думской комиссии.
По его словам, места были определены до получения определенной команды. В детском лагере был отменен весенний заезд. На данный момент там находится только персонал. Однако пока не решен вопрос с охраной, потому что на данный момент там есть только сторож.
В Свердловской области на данный момент открыто два обсерватора — в оздоровительных лагерях «Буревестник» под Сысертью и «Заря» в посёлке Белокаменный». Официально в регионе подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом.