В Нижнем Тагиле определили два обсерватора для пациентов с подозрением на коронавирус

Они будут размещены на территории оздоровительного лагеря «Уральский огонёк» в Евстюнихе и санатории-профилактории «Пихтовые горы» на Вагонке. В них будут привозить пациентов, которые контактировали с заразившимися. Самих заболевших будут госпитализировать в инфекционную больницу. Об этом рассказал замглавы города по соцполитике Валерий Суров на заседании профильной думской комиссии.

По его словам, места были определены до получения определенной команды. В детском лагере был отменен весенний заезд. На данный момент там находится только персонал. Однако пока не решен вопрос с охраной, потому что на данный момент там есть только сторож.

В Свердловской области на данный момент открыто два обсерватора — в оздоровительных лагерях «Буревестник» под Сысертью и «Заря» в посёлке Белокаменный». Официально в регионе подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом.