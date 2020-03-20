В Свердловской области ожидаются морозы до -19 градусов
Сегодня, 18:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловскую вновь придут морозы, ночная температура воздуха местами опустится до -19 градусов, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
Похолодание придет 22 и 23 марта. Днем температура воздуха будет от -2 до -4 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов.
Кроме того, прогнозируется усиление ветра — до 14 м/с. После этого на Урал вновь придет потепление.
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