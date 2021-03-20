Более 2,6 тысячи свердловчан скончались от COVID-19 с начала пандемии

В России за сутки зарегистрировано 392 летальных случая, общее число умерших от COVID-19 — 94 659 человек. Больше всего скончавшихся в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 36 и Московской области — 23.
Больше всего заболевших зафиксировано Екатеринбурге — 48 человек. Также инфекция диагностирована у жителей Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Бисерти, Богдановича, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов.
Общее число заболевших достигло 80 961 свердловчанина. 272 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 172 лежат в реанимационных отделениях, а 111 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 19 по 20 марта выявлено 9 632 случая COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 4 447 570 человек.
Общее число вылечившихся от COVID-19 в Свердловской области достигло 74 165 человек. Из них 173 жителя региона выписаны из больниц за последние 24 часа.
По стране за прошедшие сутки вылечилось от инфекции 11 279 россиян, за все время пандемии выздоровело 4 060 652 пациента.