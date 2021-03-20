Более 2,6 тысячи свердловчан скончались от COVID-19 с начала пандемии

За минувшие сутки зафиксировано 13 летальных случаев

В России за сутки зарегистрировано 392 летальных случая, общее число умерших от COVID-19 — 94 659 человек. Больше всего скончавшихся в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 36 и Московской области — 23.