Более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

Более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

Сегодня, 16:33Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
5 004 случая коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле с начала пандемии, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Из всех заболевших, 13 тагильчан зафиксировано за минувшие сутки.

В Свердловской области с 19 по 20 марта зарегистрирован 161 случай коронавируса, общее число инфицированных составило 80 961 человек. 272 госпитализированных лежат в больницах в тяжелом состоянии, 111 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа из медучреждений выписано 173 человека, за все время выздоровело 74 165 пациента. 13 свердловчан скончались от инфекции за сутки, всего умерло 2 612 жителей региона.

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