Девять нарушений в области охраны воздуха выявлено на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле

Из них семь нарушений связаны с тем, что фактические источники выбросов в воздух на предприятии не совпадают с заявленными в отчете об инвентаризации. Остальные два нарушения — это неправильная эксплуатация газоочистных установок.
По факту выявленных правонарушений в отношении юридического и должностных лиц ПАО «Уралхимпласт» будут возбуждены административные дела, сообщает Уральский Росприроднадзор.
Напомним, ранее, 18 марта, сотрудники ведомства взяли пробы воздуха в контрольных точках промышленных предприятий в Нижнем Тагиле. Замеры проходили при неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условиях.