Девять нарушений в области охраны воздуха выявлено на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле

Девять нарушений в области охраны воздуха выявлено на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле
Девять нарушений в области охраны воздуха выявлено на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Росприроднадзор провел внеплановую проверку на ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Ведомство выявило девять нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

Из них семь нарушений связаны с тем, что фактические источники выбросов в воздух на предприятии не совпадают с заявленными в отчете об инвентаризации. Остальные два нарушения — это неправильная эксплуатация газоочистных установок.

По факту выявленных правонарушений в отношении юридического и должностных лиц ПАО «Уралхимпласт» будут возбуждены административные дела, сообщает Уральский Росприроднадзор.

Напомним, ранее, 18 марта, сотрудники ведомства взяли пробы воздуха в контрольных точках промышленных предприятий в Нижнем Тагиле. Замеры проходили при неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условиях.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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