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Администрация приглашает тагильчан принять участие в экологической акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация приглашает тагильчан принять участие в экологической акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»

20 апреля 2016, 13:15Здоровье и экологияТимофей Данилов
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