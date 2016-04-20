Администрация приглашает тагильчан принять участие в экологической акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»
20 апреля 2016, 13:15Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Традиционный ежегодный сбор вторичных ресурсов в Нижнем Тагиле проходит в рамках Дней защиты окружающей среды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация города предлагает всем желающих присоединиться к экологической акции и сдать макулатуру для последующей переработки. Специалисты отдела по природопользованию сообщают, что все собранные денежные средства будут направлены на счет Благотворительного фонда «Добрые руки» [приют для животных «Четыре с хвостиком» - прим.ред.] и фонда помощи бездомным.
Макулатуру принимает ИП Черпакова О.С. на безвозмездной основе в ГАЗелях. Номера автофургонов: Р 507 АЕ и Н 432 ОЕ. Адреса пунктов приема вторичных ресурсов:
- 25 апреля – Дзержинский район, пр. Вагоностроителей, на площади у Машиностроительного техникума;
- 27 апреля – Тагилстроевский район ГГМ, пр. Октябрьский, 5а (магазин «Семейный»);
- 29 апреля – Ленинский район, ул. Газетная,97 (во дворе у центрального рынка).
Акция будет проходить с 5-ти до 7-ми часов вечера.
Напоминаем, завтра в Нижнем Тагиле пройдет субботник «Зеленая Весна».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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