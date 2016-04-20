Администрация приглашает тагильчан принять участие в экологической акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»

Администрация города предлагает всем желающих присоединиться к экологической акции и сдать макулатуру для последующей переработки. Специалисты отдела по природопользованию сообщают, что все собранные денежные средства будут направлены на счет Благотворительного фонда «Добрые руки» [приют для животных «Четыре с хвостиком» - прим.ред.] и фонда помощи бездомным.