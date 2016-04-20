В Нижнем Тагиле массово гибнут животные, брошенные во время паводка собственными хозяевами (ФОТО)

Люди! Где вы? Где ваши души? В Тагиле сильнейший паводок! Вы приехали забрать своё шмотьё из дома, а своих животных решили привязать и всё! Люди! Ну очнитесь! Вы же для них Боги. Они умирают без вас и по вашей вине! -- кричит любительница животных Мария на своей страничке «ВКонтакте».

Люди забирают из затопленных помещений нажитое добро, технику, при этом забывая отвязывать собак или оставляя в домах кошек. Животные не могут спастись сами, им требуется помощь человека.

Тагильчанин Андрей прислал в редакцию TagilCity.ru фотографию собаки около подтопленного жилища. На фото собака, окруженная водой, сидит на развалинах у дома.

Фото: Андрей Дмитриев

Редакция TagilCity.ru попросила волонтёров-зоощитников дать рекомендации жителям, покидающим свои дома, по спасению своих домашних любимцев.

Очень просим всех жителей затопленных домов не бросать своих питомцев в такой ситуации говорит Наталья Козловская, куратор группы помощи бездомным животным, - труднее всего приходится кошкам, ведь они боятся воды. Им можно оборудовать сухое закрытое место наверху дома (последний этаж, чердак, крыша и т.д.). Собакам можно перенести будку на сухое место или оставить без привязи, чтобы они могли свободно уйти в случае наступления воды. Не забывайте приезжать хотя бы 2 раза в неделю и оставлять своим питомцам еды с запасом. А лучше всего, забрать их в безопасное место.

Диана Гордеева, основатель приюта для питомцев «Четыре с хвостиком», рассказала о том, что накануне пришлось спасать двух собак, охраняющих въезд в сады на Монзино.

Они попали в беду. Одна из собак была по шею в воде и никого к себе не подпускала. Вторая стояла у дерева на задних лапах. Она не могла опуститься. Ее скрыло бы водой. Мы стали думать, что делать. У нас в приюте есть средство отлова - «петля». И если бы можно было надеть петлю на шею собакам, то можно было бы их спасти и доставить в приют. На деле все оказалось гораздо хуже! Собаки были испуганы и к себе не подпускали. Воды было по грудь даже мужчинам, которые принимали непосредственное участие в спасении собак. Вызволить их с помощью петель оказалось невозможным!

Мужчины подъехали к первой собаке вплотную, нашли под водой цепь, к которой было приковано животное. Собака была очень агрессивно настроена. Но мужчины, не поддаваясь панике, прижали её к капоту, чтобы она им не мешала. Затем нашли место, к которому прикреплялась цепь, и перенесли его повыше.

Так спасли одного - просто перевязали его повыше, так как особой дружелюбностью пёс не отличался.

Вторую собаку, которая стояла на задних лапах около березы и боялась захлебнуться, освободили быстрее - она оказалась доброй и была спасителям благодарна, -- рассказывает Диана.

После чего девушка добавляет:

На самом деле очень страшная картина! В воде плавали вещи, трупы кошек... Остается только догадываться сколько собак погибло, потому что они сидели прикованные цепями. И нужно осознавать, что животные, которые охраняли хозяйские дома, погибли не из-за паводка! Они умерли страшной смертью, потому что их там оставили!

Зоозащитница призывает всех граждан Нижнего Тагила быть внимательнее к подобным случаям. Для привлечения нерадивых хозяев к ответственности можно написать заявление в полицию по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными.

Диана Гордеева рассказала ещё об одном случае:

Недавно в коллективном саду привлекли к ответственности мужчину, который собирал кошек по знакомым (тем животные были не нужны) и привозил их в сад. Он мог неделями не появляться в садовом домике, а животных кормили соседи. Хорошо, что их справедливого гнева хватило на заявление в полицию.

В случае с двумя собаками уже выясняется владелец, после чего обязательно будет написано заявление.

В случае написания заявлений в полицию наш фонд оказывает самое активное содействие.

Редакция TagilCity.ru также призывает не забывать про братьев наших меньших. Покидая свои дома, забирайте животных с собой - не обрекайте их на гибель.