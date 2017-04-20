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Серьезные нарушения при организации питания выявлены в спортивном комплексе «Курганово» в Полевском ГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серьезные нарушения при организации питания выявлены в спортивном комплексе «Курганово» в Полевском ГО

20 апреля 2017, 14:05Здоровье и экология
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