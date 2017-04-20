Серьезные нарушения при организации питания выявлены в спортивном комплексе «Курганово» в Полевском ГО
20 апреля 2017, 14:05Здоровье и экология
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В результате проверки в спортивном комплексе «Курганово» прокуратура Полевского обнаружила многочисленные нарушения СанПиНа и возбудила административные дела в отношении администрации учреждения.
Напомним, 28 марта в больницу Полевского с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 9 человек. Семь из них – дети-спортсмены. Причиной отравления явился норовирус.
Прокуратура провела проверку организации питания на объектах спортивного комплекса «Курганово» и обнаружила многочисленные нарушения в деятельности организации, осуществляющей питание спортсменов и сотрудников учреждения.
Руководителям спорткомплекса и организации, отвечающей за питание, вынесены представления по устранению обнаруженных нарушений. Оформленные протоколы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения административных дел, сообщает прокуратура Свердловской области.
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