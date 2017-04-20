Уникальную операцию по спасению жизни ребенка в утробе матери провели специалисты НИИ ОММ в Екатеринбурге

Как пишет ZNAK, пациентка обратилась в НИИ на 26 неделе беременности. Она перенесла вирусную инфекцию, из-за которой в легких малыша начала скапливаться жидкость. Мальчику при рождении грозил летальный исход. Медики пошли на серьезный шаг и начали борьбу за жизнь малыша.