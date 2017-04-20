Уникальную операцию по спасению жизни ребенка в утробе матери провели специалисты НИИ ОММ в Екатеринбурге
20 апреля 2017, 10:40Здоровье и экология
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В Екатеринбурге в НИИ ОММ провели уникальную операцию ребенку, когда он находился еще в утробе матери. У мальчика были проблемы с легкими – при рождении он не смог бы дышать.
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Как пишет ZNAK, пациентка обратилась в НИИ на 26 неделе беременности. Она перенесла вирусную инфекцию, из-за которой в легких малыша начала скапливаться жидкость. Мальчику при рождении грозил летальный исход. Медики пошли на серьезный шаг и начали борьбу за жизнь малыша.
Врачи ввели ребенку наркоз и установили в легких трубку для отвода жидкости.
Малыш появился на свет недоношенным и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики дают оптимистичные прогнозы и сообщают, что мальчик окрепнет и сможет жить полноценной жизнью.
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