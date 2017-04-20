Вакцинацию от рака могут включить в календарь обязательных прививок на территории Свердловской области

Как пишет «Уралинформбюро», за последние годы увеличился процент заболеваемости раком шейки матки и процент смертности от данного заболевания. Обязательная вакцинация сможет снять проблему полностью. Вакцина вводится девочкам в возрасте от 9 до 13 лет и полностью исключает риск заболевания.