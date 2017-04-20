Вакцинацию от рака могут включить в календарь обязательных прививок на территории Свердловской области
20 апреля 2017, 10:15Здоровье и экология
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В Свердловской области вакцинацию от рака шейки матки могут внести в календарь обязательных прививок.
Как пишет «Уралинформбюро», за последние годы увеличился процент заболеваемости раком шейки матки и процент смертности от данного заболевания. Обязательная вакцинация сможет снять проблему полностью. Вакцина вводится девочкам в возрасте от 9 до 13 лет и полностью исключает риск заболевания.
Ежегодно нужно прививать около 22 тыс. девочек, на что из бюджета будет уходить порядка 125 млн руб. Вопрос о необходимости данной меры обсудят на заседании Женского парламента.
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