Запись детей в загородные оздоровительные лагеря стартовала в Нижнем Тагиле
20 апреля 2017, 11:00Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле сегодня начался прием заявлений на путевки для детей в загородные оздоровительные лагеря. Регистрация продлится до 1 мая, сообщается на официальном сайте администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
С этого года у родителей появилась возможность записаться на любую летнюю смену, тем самым спланировать отдых в наиболее удобный период.
Подать заявление можно через интернет с любого стационарного компьютера на портале госуслуг или на портале образовательных услуг. После регистрации заявки необходимо в течение трех рабочих дней предоставить необходимую документацию.
Подать документы можно через МФЦ или по адресам: ул. Коминтерна 41, ул. Красногвардейская 15, ул. Черноморская 98, ул. Красноармейская 44, каб.16.
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