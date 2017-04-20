Запись детей в загородные оздоровительные лагеря стартовала в Нижнем Тагиле

С этого года у родителей появилась возможность записаться на любую летнюю смену, тем самым спланировать отдых в наиболее удобный период.

Подать заявление можно через интернет с любого стационарного компьютера на портале госуслуг или на портале образовательных услуг. После регистрации заявки необходимо в течение трех рабочих дней предоставить необходимую документацию.

Подать документы можно через МФЦ или по адресам: ул. Коминтерна 41, ул. Красногвардейская 15, ул. Черноморская 98, ул. Красноармейская 44, каб.16.