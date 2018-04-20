+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
вечер: +3
ночь: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.32 + 0.46
EUR 75.65 + 0.25
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

1300 пациентов смогут пройти бесплатную восстановительную терапию в Нижнем Тагиле

20 апреля 2018, 15:25Добавить новость
больница,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Свердловская область,омс,Полис ОМС,госпиталь,Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр,стационар

1300 квотных мест откроется в дневном стационаре госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле. Стационар начал свою работу 16 апреля.

Записаться на курс терапии можно будет бесплатно по полису ОМС. По сравнению с 2017 годом число квот выросло больше чем в 3 раза. Стационар открылся 16 апреля на территории госпиталя Тетюхина. Для стационара выделен отдельный корпус, который приспособлен для приема людей с ограниченными возможностями.

Пресс-служба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра сообщает, что сейчас в стационаре лечатся пациенты, пережившие операции на опорно-двигательном аппарате или имеющие травмы конечностей. В дальнейшем планируется работа с больными, имеющими общесоматические проблемы, передает «Тагильский рабочий».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Европейская неделя иммунизации пройдёт в Нижнем Тагиле
13 апреля, 08:30
1 0
Женская консультация на Вагонке переедет в тагильскую поликлинику №1 осенью (ВИДЕО)
22 марта, 09:00
6 1
Отделение детской травматологии планируют открыть в клиническом центре Нижнего Тагила
31 января, 06:35
11 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 169
Подписаться на новости