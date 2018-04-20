«Ее шатало»: жительница Нижнего Тагила обвинила медиков в пьянстве на работе (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила не смогла получить первую помощь от медиков круглосуточного травмпункта на Вагоностроителей, 12. По словам пациентки, медицинские работники были пьяны на рабочем месте.

13 апреля тагильчанка Юлия (имя изменено, прим. редакции) приехала в травмпункт по месту жительства с глубокой резаной раной. В отделении, которое работает круглосуточно, в 7 часов утра никто не принимал. В очереди ожидали и другие пациенты. Как пояснила Юлия, прием начался спустя час ожидания, после того как медперсонал провел уборку - медики выбрасывали мусор: коробки и бутылки из-под шампанского.

13 апреля со мной приключилась неприятность, по неосторожности порезала руку осколком, да так сильно что еле остановили кровь и виднелись кости, нужно было срочно зашивать. Конечно, первая мысль, срочно ехать в травму! Приехали в 7 утра, просидели час так как никто не открывал, со мной в очереди сидели ещё люди, которые так же ждали помощи. В итоге открыли, спустя час, две милые и очень счастливые женщины, которые медленно выйдя из перевязочной пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас! В мешках были бутылки шампанского и коробки пиццы, -- рассказала пострадавшая тагильчанка.

Юлия зашла в кабинет, чтобы узнать, сколько времени ей еще ожидать в коридоре. По наблюдениям пациентки, медики в перевязочной были в нетрезвом состоянии.

Когда они сделали свои дела и вернулись в кабинет, мы с моими сопровождающими подошли к ним, узнать, как скоро нам окажут хоть какую-нибудь помощь. И тут мы заметили, что женщины далеко не трезвы. Одна из них мне заявляет, что я суицидница, и мне помощь оказывать она не собирается. От нее был запах алкоголя, ее шатало, -- поделилась Юлия.

По словам Юлии, назвать свое имя медсестра отказалась, а бейджа у нее не было.

Первую помощь тагильчанке оказали в приемном покое ЦГБ №1.

В больнице «на горке» в приемном покое хирург зашил мне руку. Они там тоже были в шоке, когда я рассказала о неудачном приеме. Снова в травмпункте на Вагоностроителей я появилась спустя несколько дней, девушка мне сделала перевязку, сейчас мне нужно идти снимать швы, -- рассказала тагильчанка.

Редакция TagiilCity.ru связалась с травматологическим отделением на Вагоностроителей, 12. В регистратуре журналиста соединили с заведующим отделением Антоном Сергеевым. Сначала он отказался давать комментарии по ситуации. Позже в разговоре он дал понять, что ему известно про инцидент, и заверил, что данная пациентка в травмпункт не обращалась.

Никакие комментарии без вышестоящего руководства я давать не буду.



Это же только она утверждает, доказательств у вас нет. У нас никто никогда не пьет на работе, это табу. То, что им там показалось, ничего не доказывает. Они и сами были пьяные и вели себя по-хамски, это видно на видео. Это провокация, нас хотят очернить, а для чего - неизвестно. Эти люди к нам не обращались, у нас они нигде не были, -- сообщил Антон Сергеев.

Пострадавшая Юлия сообщила, что не в первый раз сталкивается с пьяными медиками в этом травмпункте и обращалась с жалобой к главврачу Георгию Ионге.

В январе 2017 года я ломала ногу. Приехала я в этот травмпункт под утро, ситуация была точно такая же. Все были пьяные. И мне на открытый перелом наложили гипс и ничего больше не сделали. Потом я обращалась к главврачу Георгию Ионге, на мою жалобу он сказал: «Девушка, я об этом обо всем знаю, а кто работать будет, если я их всех выгоню?». Надо что-то с этим делать. Ладно, еще взрослые, а вот так с ребенком приедешь, и никто помощь не окажет, -- пояснила тагильчанка.