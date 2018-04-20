Корь заподозрена у жителя Верх-Исетского района Екатеринбурга

Об этом рассказали местные жительницы на одном из сайтов Екатеринбурга. Горожане сообщали, что серьёзное заболевание обнаружено у взрослого мужчины. Воспитатели детского сада просят провести детям ревакцинацию от кори. Также местные жители уверяют, что в их доме объявлен карантин.

Некоторые видели, что по дому ходят «участковые со списками».

Официально информация подтверждается лишь частично. Так, в горздраве известно о подозрении на корь у одного из жителей Верх-Исетского района. Диагноз пока официально не подтвержден, передает издание «Европейско-азиатские новости».

Роспотребнадзор в настоящее время проводит мероприятия, в частности вакцинацию, против вспышек эпидемий различной этиологии.