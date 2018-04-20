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Новости Нижнего Тагила

Корь заподозрена у жителя Верх-Исетского района Екатеринбурга

20 апреля 2018, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,проверка,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,вакцинация,эпидемия,корь
В Верх-Исетском районе столицы Урала у одного из местных жителей заподозрили корь. В связи с этим всех обитателей района, по сообщению СМИ, просят привиться от болезни.

Об этом рассказали местные жительницы на одном из сайтов Екатеринбурга. Горожане сообщали, что серьёзное заболевание обнаружено у взрослого мужчины. Воспитатели детского сада просят провести детям ревакцинацию от кори. Также местные жители уверяют, что в их доме объявлен карантин.

Некоторые видели, что по дому ходят «участковые со списками».

Официально информация подтверждается лишь частично. Так, в горздраве известно о подозрении на корь у одного из жителей Верх-Исетского района. Диагноз пока официально не подтвержден, передает издание «Европейско-азиатские новости».

Роспотребнадзор в настоящее время проводит мероприятия, в частности вакцинацию, против вспышек эпидемий различной этиологии.

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