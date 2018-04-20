Снег с дождем и похолодание ждут тагильчан в предстоящие выходные

Прохладная и дождливая погода ожидает тагильчан в предстоящие выходные.

Так, в ночь с 20 на 21 апреля ожидается похолодание до -7 градусов. Днем в субботу температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов. Местами возможны осадки в виде мокрого снега.

В ночь с 21 на 22 апреля ожидаются минусовые температуры -1…-6 градусов. Днем максимально столбик термометра поднимется до 9 градусов выше нуля. Облачно с прояснениями, не исключены осадки в виде дождя.

Напомним, что самым теплым днем недели был четверг, температура воздуха днем поднималась до +14 градусов.