0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: -1
вечер: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 60.86 + 3.6
EUR 75.40 + 4.84
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Снег с дождем и похолодание ждут тагильчан в предстоящие выходные

20 апреля 2018, 10:30Добавить новость
Нижний Тагил,снег,дождь,погода,прогноз,выходные,похолодание

Мокрый снег с дождем и похолодание ожидаются в Нижнем Тагиле 21-22 апреля.

Прохладная и дождливая погода ожидает тагильчан в предстоящие выходные.

Так, в ночь с 20 на 21 апреля ожидается похолодание до -7 градусов. Днем в субботу температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов. Местами возможны осадки в виде мокрого снега.

В ночь с 21 на 22 апреля ожидаются минусовые температуры -1…-6 градусов. Днем максимально столбик термометра поднимется до 9 градусов выше нуля. Облачно с прояснениями, не исключены осадки в виде дождя.

Напомним, что самым теплым днем недели был четверг, температура воздуха днем поднималась до +14 градусов.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: -1
вечер: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Рабочая неделя в Нижнем Тагиле начнется с похолодания
14 апреля, 12:05
0 1
Потепление придет в Нижний Тагил в выходные
12 апреля, 14:05
9 0
Мокрый снег и дождь ожидаются в начале недели в Свердловской области
9 апреля, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 131
Подписаться на новости