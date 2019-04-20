267 возгораний сухой травы произошло в Свердловской области с начала весны
Сегодня, 22:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В первые недели после наступления весны свердловские сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства зарегистрировали и ликвидировали 267 очагов возгорания сухой травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Весенний пожароопасный период для Свердловской области в этом году наступил с 13 апреля. Несмотря на предпринятые спасателями меры по профилактике пала травы, свердловчане продолжают поджигать её. Все зарегистрированные случай произошли по вине человека.
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, не потушенной сигареты или случайно брошенной спички,напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Профилактическая работа на сельских территориях и в садовых товариществах продолжается. К ней привлечены добровольные пожарные, старосты и представители местных администраций.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей