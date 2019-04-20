267 возгораний сухой травы произошло в Свердловской области с начала весны

Весенний пожароопасный период для Свердловской области в этом году наступил с 13 апреля. Несмотря на предпринятые спасателями меры по профилактике пала травы, свердловчане продолжают поджигать её. Все зарегистрированные случай произошли по вине человека.

Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, не потушенной сигареты или случайно брошенной спички,напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Профилактическая работа на сельских территориях и в садовых товариществах продолжается. К ней привлечены добровольные пожарные, старосты и представители местных администраций.