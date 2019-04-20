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267 возгораний сухой травы произошло в Свердловской области с начала весны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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267 возгораний сухой травы произошло в Свердловской области с начала весны

Сегодня, 22:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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