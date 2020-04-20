Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга превысило 90
Сегодня, 20:52Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга достигло 91, пишет «Российская газета».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По информации полпредства УрФО, из заразившихся 16 человек – это медперсонал, 75 человек – пациенты. Больницу закрыли на карантин.
Напомним, что первоначально коронавирус выявили у сотрудника больницы, который заразился им от соседки по дому. Практически все, у кого подозрение на вирус, чувствуют себя хорошо, один человек находится в тяжелом состоянии.
По словам главного санитарного врача Дмитрий Козловских, в регионах распространение коронавируса внутри медицинских учреждений приводит к ощутимому увеличению количества заболевших.
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