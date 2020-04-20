Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга превысило 90

По информации полпредства УрФО, из заразившихся 16 человек – это медперсонал, 75 человек – пациенты. Больницу закрыли на карантин.

Напомним, что первоначально коронавирус выявили у сотрудника больницы, который заразился им от соседки по дому. Практически все, у кого подозрение на вирус, чувствуют себя хорошо, один человек находится в тяжелом состоянии.