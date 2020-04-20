Министр здравоохранения РФ заявил об эффективности самоизоляции
Сегодня, 14:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Меры по самоизоляции, которые были предприняты с целью борьбы с распространением коронавируса в России, показывают эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что на сегодняшний день рост количества тяжелых больных, поступающих в московские клиники, приостановлен. По его словам, в Москве интенсивность распространения коронавируса «идет очень гладко».
При этом, он отметил, что прогноз по выздоровлению у тех больных, кто вовремя обратился за медицинской помощью, лучше, чем у тех, кто сначала пробовал лечиться самостоятельно.
По данным на 20 апреля в России количество заболевших коронавирусом составляет более 47 тысяч человек, из них более 3,3 выздоровели, 405 — скончались.
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