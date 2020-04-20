Министр здравоохранения РФ заявил об эффективности самоизоляции

Он отметил, что на сегодняшний день рост количества тяжелых больных, поступающих в московские клиники, приостановлен. По его словам, в Москве интенсивность распространения коронавируса «идет очень гладко».

При этом, он отметил, что прогноз по выздоровлению у тех больных, кто вовремя обратился за медицинской помощью, лучше, чем у тех, кто сначала пробовал лечиться самостоятельно.