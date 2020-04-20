В Екатеринбурге больница №1 станет инфекционной из-за вспышки COVID-19 у персонала
Сегодня, 18:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Центральную горбольницу №1 в Екатеринбурге перепрофилируют в инфекционную после вспышки коронавируса у сотрудников и пациентов, сообщает портал Е1.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский по поводу данной ситуации проведёт экстренное совещание с главными врачами.
Документы направлены во все надзорные инстанции. С этим случаем нужно разбираться. И сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Есть ощущение, что этот случай стал следствием самоуспокоения врачей. С этим будем бороться жестко. сообщил градоначальник.
Ранее на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что предварительно новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 78 пациентов и врачей медучреждения. Глава региона подчеркнул, что ситуация контролируемая – в тяжёлом состоянии находится только один пациент.
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