В Екатеринбурге больница №1 станет инфекционной из-за вспышки COVID-19 у персонала

Документы направлены во все надзорные инстанции. С этим случаем нужно разбираться. И сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Есть ощущение, что этот случай стал следствием самоуспокоения врачей. С этим будем бороться жестко. сообщил градоначальник.