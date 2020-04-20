В Нижнем Тагиле за последние сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса

Всего в Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание подтверждено у шести жителей Екатеринбурга и двух — Первоуральска.

В регионе общее количество зараженных составляет 149 человек, из них 52 пациента вылечились от коронавируса и выписаны из больниц, один скончался.