В Нижнем Тагиле за последние сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего в Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание подтверждено у шести жителей Екатеринбурга и двух — Первоуральска.
В регионе общее количество зараженных составляет 149 человек, из них 52 пациента вылечились от коронавируса и выписаны из больниц, один скончался.
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