В России количество зараженных коронавирусом превысило 47 тысяч человек
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 47 121 человека.
Сюжеты: Коронавирус
За последние сутки в России зарегистрировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели 155 человек, скончались 44 человека. Всего количество выздоровлений составляет 3 446, летальных случаев — 405.
Карта распространения коронавируса в России
Под медицинским наблюдением в больницах находятся более 135 тысяч человек, проведено более 2,53 миллионов тестов.
В Московской области выявлено 2604 новых случаев заболевания, в Нижегородской области — 113, в Санкт-Петербурге — 86.
В Свердловской области за сутки выявили восемь новых случаев заболевания.
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