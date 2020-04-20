В России количество зараженных коронавирусом превысило 47 тысяч человек

За последние сутки в России зарегистрировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели 155 человек, скончались 44 человека. Всего количество выздоровлений составляет 3 446, летальных случаев — 405.

Карта распространения коронавируса в России

Под медицинским наблюдением в больницах находятся более 135 тысяч человек, проведено более 2,53 миллионов тестов.

В Московской области выявлено 2604 новых случаев заболевания, в Нижегородской области — 113, в Санкт-Петербурге — 86.