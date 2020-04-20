Время искать новые подходы: «Антолл» работает с новой товарной линейкой СИЗ

На сегодняшний день компания «Антолл» по-прежнему занимается снабжением предприятий и организаций спецодеждой. В период пандемии, который неблагоприятно сказался на бизнес-процессах в городе, компания «Антолл» расширила ассортимент средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Продукция актуальная и необходимая.

Организации закупают у нас маски, антисептики, всё необходимое для защиты своих сотрудников. Специальные одноразовые комбинезоны поставляются в местные больницы.

В «Антолле» налажены не только оптовые поставки организациям. Здесь можно приобрести необходимые товары в розницу: многослойные одноразовые маски, которые защищают органы дыхания; строительные респираторы; одноразовые немедицинские перчатки.

В наличии дезинфицирующие средства в упаковках большого объема и в более мелкой таре. Их можно использовать в учреждениях, а карманные антисептики носить с собой.

Помимо поставок средств защиты от коронавируса в компании можно по-прежнему приобрести канцелярские товары, противопожарное оборудование, бытовую химию, бумагу, лакокрасочную и электротехническую продукцию, а также инвентарь для весенних субботников – лопаты, грабли, хозяйственные перчатки.

Если нужна медицинская, летняя рабочая спецодежда, рабочая обувь или иной вид защитной экипировки, оформить заказ можно прямо на сайте antoll.ru. Оперативная доставка продукции возможна в Нижнем Тагиле, а также по всей Свердловской области.

Держим своих клиентов в курсе изменений!