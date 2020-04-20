За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле провели более тысячи исследований на COVID-19

Всего, с начала работы над пробами на COVID-19, двумя лабораториями проведено 6 823 исследования анализов, 6 407 человек обследовано.

Напомним, по данным на 20 апреля в Свердловской области еще восемь человек оказались заражены коронавирусом. Это жители Екатеринбурга и Первоуральска. В Нижнем Тагиле новых случаев заражения не зарегистрировано, их по прежнему остается шесть.