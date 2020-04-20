За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле провели более тысячи исследований на COVID-19
Сегодня, 14:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие выходные в нижнетагильских лабораториях проведено 1 067 исследований анализов на коронавирус, обследовано 975 человек, сообщили TagilCity.ru в областном Роспотребнадзоре.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Всего, с начала работы над пробами на COVID-19, двумя лабораториями проведено 6 823 исследования анализов, 6 407 человек обследовано.
Напомним, по данным на 20 апреля в Свердловской области еще восемь человек оказались заражены коронавирусом. Это жители Екатеринбурга и Первоуральска. В Нижнем Тагиле новых случаев заражения не зарегистрировано, их по прежнему остается шесть.
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