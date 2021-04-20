Еще 107 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Еще 107 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 13:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
107 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области с 19 по 20 апреля, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Более, чем у 85 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 с начала пандемии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Кушвы, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 041 случай инфицирования. Отмечается, что 261 пациент находятся в тяжелом состоянии, из них 137 - в отделениях реанимации, а 92 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На территории России за сутки зафиксировано 8 164 случая коронавируса в 83 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 718 854 человек.

120 пациентов выписано по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале

Общее число вылечившихся — 78 612 человек.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 9 631 пациентов. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербург — 1 613 и в Москве - 1 583 человека. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 343 229 человек.

Свыше 2,9 тысячи свердловчан с подтвержденным диагнозом скончались с начала пандемии

Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 962 человек, из них 16 пациентов умерло за прошедшие сутки.

В России с 19 по 20 апреля зафиксировано 379 случаев смерти. За все время в РФ скончалось 106 307 человек.

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