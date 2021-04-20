Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

Также в ведомстве отметили, что за 15-ю календарную неделю в регионе почти на 9% снизилось количество вновь выявленных внебольничных пневмоний (1065 случаев). Выше среднеобластного показатели в ГО Нижняя Салда, Туринский ГО, Среднеуральске и Горноуральском ГО.