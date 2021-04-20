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Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

По данным за минувшую неделю, эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на Среднем Урале, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В период с 12 по 18 апреля в Свердловской области зарегистрировано 26 816 случаев ОРВИ. Это выше выше уровня эпидемиологического порога по совокупной численности населения на 6,1%. Такие данные приводит пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Самыми неблагополучными по заболеваемости ОРВИ стали такие муниципалитеты, как Туринский городской округ, ЗАТО Свободный, поселок Уральский, Тугулымский, а также Кировградский городские округа.

В этот список можно внести и столицу Среднего Урала — Екатеринбург, где за прошедшую неделю зарегистрировано 13 152 случаев заболевания ОРВИ, что на 17,6% выше уровня эпидпорога.

Также в ведомстве отметили, что за 15-ю календарную неделю в регионе почти на 9% снизилось количество вновь выявленных внебольничных пневмоний (1065 случаев). Выше среднеобластного показатели в ГО Нижняя Салда, Туринский ГО, Среднеуральске и Горноуральском ГО.

При этом в Екатеринбурге количество внебольничных пневмоний выше уровня прошлой недели на 14,4% (386 случаев).

Напомним, в конце марта в Рспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость ОРВИ и пневмонией пошла на спад в Свердловской области.

Свердловская областьздоровьеРоспотребнадзоробществоОРВИ
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