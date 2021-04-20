Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

Сегодня, 16:24Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В период с 12 по 18 апреля в Свердловской области зарегистрировано 26 816 случаев ОРВИ. Это выше выше уровня эпидемиологического порога по совокупной численности населения на 6,1%. Такие данные приводит пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Самыми неблагополучными по заболеваемости ОРВИ стали такие муниципалитеты, как Туринский городской округ, ЗАТО Свободный, поселок Уральский, Тугулымский, а также Кировградский городские округа.
В этот список можно внести и столицу Среднего Урала — Екатеринбург, где за прошедшую неделю зарегистрировано 13 152 случаев заболевания ОРВИ, что на 17,6% выше уровня эпидпорога.
Также в ведомстве отметили, что за 15-ю календарную неделю в регионе почти на 9% снизилось количество вновь выявленных внебольничных пневмоний (1065 случаев). Выше среднеобластного показатели в ГО Нижняя Салда, Туринский ГО, Среднеуральске и Горноуральском ГО.
При этом в Екатеринбурге количество внебольничных пневмоний выше уровня прошлой недели на 14,4% (386 случаев).
Напомним, в конце марта в Рспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость ОРВИ и пневмонией пошла на спад в Свердловской области.