Как получить консультацию врача удаленно в Нижнем Тагиле

С каждым годом медицина все активнее развивается. Теперь жители страны могут получать консультации врачей через интернет по коронавирусу, ОРВИ, узким специальностям и даже открывать больничный. Как это сделать в Нижнем Тагиле — разбиралась редакция TagilCity.ru.

Консультация больных ОРВИ и коронавирусом С 2022 года у заразившихся коронавирусом, а также людей с простудой, появилась возможность не ходить в медучреждения лично, чтобы проконсультироваться с врачом и получить больничный. Теперь все можно сделать по телефону. Такая мера была введена для того, чтобы людям не приходилось простаивать в очередях, которые возникают при повышенной заболеваемости. Поэтому они могут позвонить в больницу, получить консультацию и оформить удаленно больничный. Однако на дом врач все же придет для осмотра, а также получения ПЦР-теста и согласия на лечение пациента. А вот закрыть больничный можно уже без осмотра. Для этого нужно обратиться в поликлинику с 5 по 7 день болезни или сделать это через сайт медучреждения. При звонке по телефону нужно назвать свои ФИО, дату рождения, номер СНИЛСа и номер телефона. Обратиться можно по следующим номерам телефонов: Дзержинский район, ЦГБ № 1 — 8 (3435) 38-44-49.

Ленинский район, поликлиника № 3 — 8 (3435) 41-97-57 или 8 (3435) 42-31-35. Также можно обратиться на сайт учреждения или отправить сообщение на адрес электронной почты главного врача glavrach-nt@mail.ru.

Тагилстроевский район, поликлиника № 4 на улице Новострой, 24 — 8 (3435) 41-18-10 или 8 (3435) 21-12-12 (call-центр). Также можно обратиться в поликлинику № 2 на улице Металлургов и на улице Московская по телефонам 8 (3435) 41-18-10, 8 (3435) 21-12-12 (call-центр). Консультация узких специалистов Кроме консультации с врачом по телефону по вопросам коронавируса или ОРВИ, можно также получить ответы от узких специалистов. Делается это в соответствии со специальным регламентом. Сначала лечащий врач организует проведение обследования. Вместе со специальной комиссией решается вопрос о том, есть ли у пациента показания для проведения телемедицинской консультации;

После этого врач составляет направление и отмечает в каком виде будет проводиться телеконсультация — «врач-врач» или «врач-пациент»;

Направление, а также согласие пациента и сканы полиса ОМС и паспорта пациента отправляются в организационно-методический отдел медучреждения. Дополнительно предоставляются контакты лечащего врача, который оформлял направление;

Ответственные сотрудники проверяют документы и регистрируют запрос. После этого с врачом и пациентом согласовывается дата проведения консультации;

В назначенное время она проводится в специальной аудитории, а по результатам составляется заключение. После этого врач, который консультировал пациента, отправляет данные в больницу. Получить телеконсультацию пациенты могут в разных поликлиниках. Демидовская больница. Здесь больные могут получить консультацию нефролога, уролога и эндокринолога. В частности, они могут уточнить диагноз и тактику лечения, решить вопрос о необходимости госпитализации, а также проконтролировать состояние после завершения лечения. Городская больница № 1. Тут консультируют специалисты по хирургии, колопроктологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии, пульмонологии и неврологии. Городская больница № 4. В этом медучреждении можно получить консультацию по хирургии и онкогематологии. Городская поликлиника № 4. В данном медучреждении проводятся консультации по неврологии, отоларингологии, офтальмологии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, рематологии и эндокринологии. Напомним, ранее сообщалось, что руководители больниц Свердловской области будут общаться с пациентами через Telegram. Для этого созданы специальные чаты. Минздрав считает, что это позволит повысить качество и доступность врачебной помощи. Есть отдельный чат и для жителей Горнозаводского округа. В него входит в том числе и Нижний Тагил. Ответы на вопросы уральцы могут получить с 08.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Медицинский чат позволит оперативно решать проблемы, возникающие у жителей при обращении в медорганизации. Мы нацелены создавать условия для принятия системных проактивных мер для повышения качества и доступности медпомощи, а также повышать уровень правовой грамотности населения, рассказал руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter