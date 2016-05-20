Пригородные детские лагеря Нижнего Тагила готовятся к приёму отдыхающих
20 мая 2016, 17:55Здоровье и экологияПавел Щербина
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В Нижнем Тагиле детская оздоровительная кампания 2016 года начнётся через 11 дней, сообщает Администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В основном детские лагеря готовы к приёму отдыхающих. Корпуса отремонтированы, проведены уборки на территориях и в корпусах, осуществлены мероприятия по дезинсекции. Территория каждого детского лагеря была обработана от клещей.
Проблема, решением которой сейчас занимаются городские власти, это состояние дорог к детским лагерям. Весенний паводок затруднил проезд к лагерю «Звёздный». Ремонтируются дороги, ведущие к лагерям: «Золотой Луг», «Изумрудный» и «Северянка».
Приёмка лагерей специальной комиссией начнётся 26 мая. А уже 1 июня лагеря начнут принимать отдыхающих. Администрация Нижнего Тагила планирует, что этим летом в детских лагерях отдохнут 6500 школьников.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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