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Пригородные детские лагеря Нижнего Тагила готовятся к приёму отдыхающих
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пригородные детские лагеря Нижнего Тагила готовятся к приёму отдыхающих

20 мая 2016, 17:55Здоровье и экологияПавел Щербина
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