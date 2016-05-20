Пригородные детские лагеря Нижнего Тагила готовятся к приёму отдыхающих

В основном детские лагеря готовы к приёму отдыхающих. Корпуса отремонтированы, проведены уборки на территориях и в корпусах, осуществлены мероприятия по дезинсекции. Территория каждого детского лагеря была обработана от клещей.

Проблема, решением которой сейчас занимаются городские власти, это состояние дорог к детским лагерям. Весенний паводок затруднил проезд к лагерю «Звёздный». Ремонтируются дороги, ведущие к лагерям: «Золотой Луг», «Изумрудный» и «Северянка».

Приёмка лагерей специальной комиссией начнётся 26 мая. А уже 1 июня лагеря начнут принимать отдыхающих. Администрация Нижнего Тагила планирует, что этим летом в детских лагерях отдохнут 6500 школьников.