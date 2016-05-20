Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила тёплые выходные
20 мая 2016, 14:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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Прошедший сегодня утром небольшой дождь не изменил общих положительных прогнозов погоды на ближайшие дни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предполагается, что суббота будет тёплой и солнечной. Вероятность дождя есть в воскресенье, но и в этот день прогнозируемая температура воздуха днём выше 20 градусов.
Таким образом, тагильчане могут готовить рубашки с короткими рукавами и шорты, а тагильчанки летние платья.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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