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Новости Нижнего Тагила

Жительница Николо-Павловска может сесть на 5 лет за спаивание 14-летнего сына

20 мая 2018, 10:05Добавить новость
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Мать 14-летнего подростка может отправиться в тюрьму за то, что угощала сына пивом и вином. Следователи сообщают о четырёх случаях нарушения закона.

С декабря 2017 по март 2018 года 41-летняя женщина из Николо-Павловска четыре раза употребляла алкоголь вместе с несовершеннолетним сыном.

В компании мамы подросток пил спиртное до состояния опьянения. Третьим собутыльником был старший совершеннолетний сын, который не предпринимал никаких действий, чтобы отгородить брата от алкоголя.


Как сообщают «Все новости», на данный момент мать ограничили в правах, а мальчика забрали из семьи. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В середине января 2018 года по улицам Омска гуляла нетрезвая 5-летняя девочка. Отец юной омички спал в этот момент дома, а мать была на работе.

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