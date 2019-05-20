В Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака за 200 млн рублей
Сегодня, 22:46Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Высокотехнологичный сканер для ранней диагностики онкологии запустили 20 мая в Екатеринбурге в Центре ядерной медицины. Стоимость аппарата превышает 200 млн рублей, средства удалось привлечь со стороны частных инвесторов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
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Сканер позволяет диагностировать тяжёлые злокачественные опухоли на ранних стадиях, что увеличивает шансы пациента на выздоровление и позволяет медикам проводить качественное лечение.
Этот аппарат позволяет быстрее проводить исследования, сокращает время его проведения и, соответственно, пребывания пациента здесь. Это позволяет нам брать больше пациентов в течение одного дня,рассказал главный врач Центра ядерной медицины Егор Шориков.
Новое оборудование позволит проходить обследование 10 тыс. человек в год. В Центре готовятся принимать пациентов из каждого субъекта России по полисам ОМС.
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