В Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака за 200 млн рублей

Сканер позволяет диагностировать тяжёлые злокачественные опухоли на ранних стадиях, что увеличивает шансы пациента на выздоровление и позволяет медикам проводить качественное лечение.

Этот аппарат позволяет быстрее проводить исследования, сокращает время его проведения и, соответственно, пребывания пациента здесь. Это позволяет нам брать больше пациентов в течение одного дня,рассказал главный врач Центра ядерной медицины Егор Шориков.