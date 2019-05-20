В кабмине одобрили законопроект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле
Комиссия правительства РФ одобрила законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле и других городах России, сообщает информагентство ТАСС.
Эксперимент о квотировании выбросов в крупных промышленных городах проведут с целью снижения загрязнения воздуха. Если закон примут, квотирование введут в Нижнем Тагиле, Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Омске, Норильске, Челябинске, Череповце, Новокузнецке, Медногорске и Чите.
Законопроект находится на особом контроле в администрации президента и должен быть принят Госдумой до 1 июля этого года.
Квотировании выбросов разрабатывается по поручению президента Владимира Путина. Законопроект подразумевает самостоятельное установление регионом нормативов выбросов для предприятий. Норма должна будет высчитываться, исходя из ситуации в области. Квота будет распределяться между всеми хозяйствующими субъектами региона, кроме предприятий четвертой, наименее опасной категории.
Напомним, по итогам мониторинга Минприроды за 2017 год, в Нижнем Тагиле выявлена наибольшая концентрация загрязняющих веществ. В 2018 году город включен в программу национального проекта «Экология». Планируется, что к 2021 году совокупный объем выбросов в городах, вошедших в нацпроект, снизится на 22%.