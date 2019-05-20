В кабмине одобрили законопроект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле

Эксперимент о квотировании выбросов в крупных промышленных городах проведут с целью снижения загрязнения воздуха. Если закон примут, квотирование введут в Нижнем Тагиле, Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Омске, Норильске, Челябинске, Череповце, Новокузнецке, Медногорске и Чите.

Законопроект находится на особом контроле в администрации президента и должен быть принят Госдумой до 1 июля этого года.

Квотировании выбросов разрабатывается по поручению президента Владимира Путина. Законопроект подразумевает самостоятельное установление регионом нормативов выбросов для предприятий. Норма должна будет высчитываться, исходя из ситуации в области. Квота будет распределяться между всеми хозяйствующими субъектами региона, кроме предприятий четвертой, наименее опасной категории.