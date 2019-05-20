В Свердловской области забраковано 2,7 тонны фруктов и овощей
В Свердловской области по итогам проверок Роспотребнадзора в первом квартале 2019 года забраковано и изъято из оборота 38% фруктов и овощей (2,7 тонны), всего проверено 7,1 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.
За указанный период проведено 43 мероприятия, в 12 случаях были выявлены нарушения, которые связаны с порядком маркировки и техническими регламентами. Среди основных нарушений — несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания, реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации. Также предприниматели не хранят ярлыки с продукции, не обеспечивают прохождение медосмотров сотрудников, продавцы нарушают правила личной гигиены. Не все предприниматели обеспечивают соблюдение прав граждан на получение информации о товаре.
На наличие нитратов была исследована 641 проба плодоовощной продукции, удельный вес продукции, не соответствующей требованиям, составил 1,2%. Среди исследованных проб — 70 единиц составляют пробы фруктов и овощей, выращенных за пределами России. Из них содержание нитратов оказалось превышено в 2,9% образцов.
16 мая сообщалось, что таможенники на территории плодоовощной базы в Екатеринбурге изъяли 1,5 тонны санкционных груш. Товар был уничтожен.