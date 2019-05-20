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В Свердловской области забраковано 2,7 тонны фруктов и овощей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Fruit 1534494 1920

В Свердловской области забраковано 2,7 тонны фруктов и овощей

Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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