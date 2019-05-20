В Свердловской области забраковано 2,7 тонны фруктов и овощей

За указанный период проведено 43 мероприятия, в 12 случаях были выявлены нарушения, которые связаны с порядком маркировки и техническими регламентами. Среди основных нарушений — несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания, реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации. Также предприниматели не хранят ярлыки с продукции, не обеспечивают прохождение медосмотров сотрудников, продавцы нарушают правила личной гигиены. Не все предприниматели обеспечивают соблюдение прав граждан на получение информации о товаре.