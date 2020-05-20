Андрей Цветков заявил, что переливание крови при COVID-19 эффективно в 70% случаев

Министр здравоохранения региона Андрей Цветков доложил губернатору, что технология переливания крови показала эффективность почти в 70% случаев.

Должен сказать, что нескольких человек, наиболее тяжелых пациентов, это позволило спасти. Соответственно, мы призываем доноров продолжать сдавать кровь, работаем с каждым конкретно, сказал министр.