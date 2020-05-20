Андрей Цветков заявил, что переливание крови при COVID-19 эффективно в 70% случаев
Вчера, 22:37Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловские медики признали успешным внедрение практики переливания крови больным коронавирусом, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Министр здравоохранения региона Андрей Цветков доложил губернатору, что технология переливания крови показала эффективность почти в 70% случаев.
Должен сказать, что нескольких человек, наиболее тяжелых пациентов, это позволило спасти. Соответственно, мы призываем доноров продолжать сдавать кровь, работаем с каждым конкретно, сказал министр.
Практику по переливанию плазмы крови применяют в больницах №40, 24 и 6 Екатеринбурга.
Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что переливание крови уже выздоровевших людей больным помогает последним перенести заболевание легче.
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