Главный свердловский санврач рассказал, когда начнут снимать ограничения по COVID-19
Сегодня, 19:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что ограничения по коронавирусу в регионе можно будет снимать только через 20 дней после спада заболеваемости, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, для начала снятия ограничения нужно, чтобы в течении четырех-пяти дней стабильно падали показатели заболеваемости COVID-19. После этого можно дать небольшие послабления и продолжать наблюдать за ситуацией в течении восьми-девяти дней. Только после этого возможен следующий этап снятия ограничений.
Если зaвтра у нас начнет стaбильно снижaться заболевaемость — через 20 днeй, не рaньше, мы сможeм снимaть ограничeния. Это же касaется и рабoты кaфе,заявил Дмитрий Козловских.
Также главный санврач отметил, что после снятия ограничений масочный режим и социальная дистанция должны оставаться до появления вакцины.
Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день выявлено 3134 случаев заболевания коронавирусом.
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