По его словам, для начала снятия ограничения нужно, чтобы в течении четырех-пяти дней стабильно падали показатели заболеваемости COVID-19. После этого можно дать небольшие послабления и продолжать наблюдать за ситуацией в течении восьми-девяти дней. Только после этого возможен следующий этап снятия ограничений.

Если зaвтра у нас начнет стaбильно снижaться заболевaемость — через 20 днeй, не рaньше, мы сможeм снимaть ограничeния. Это же касaется и рабoты кaфе,заявил Дмитрий Козловских.

Также главный санврач отметил, что после снятия ограничений масочный режим и социальная дистанция должны оставаться до появления вакцины.