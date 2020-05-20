В мэрии Екатеринбурга решили оставить «незаконные» деревья возле УрГУПС

Побывав на месте, члены совета оценили состояние территории. По их словам, акция по высадке деревьев была необдуманной и неорганизованной — место не было подготовлено к посадке, все саженцы разные, а часть из них взята из леса.

При этом принято решение сохранить деревья. Если же на этом месте будет строится бассейн, то их придется пересадить. Также председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева отметила, что у вуза нет средств, чтобы ухаживать за высаженными деревьями, поэтому это должны делать активисты, посадившие их.