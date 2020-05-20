В мэрии Екатеринбурга решили оставить «незаконные» деревья возле УрГУПС
Деревья, которые были высажены активистами в парке УрГУПС в Екатеринбурге, оставят на месте. Однако, если на этой территории будут строить бассейн, зеленые насаждения придется перенести. Такое решение принято членами экологического совета при главе города, пишет портал 66.ру.
Побывав на месте, члены совета оценили состояние территории. По их словам, акция по высадке деревьев была необдуманной и неорганизованной — место не было подготовлено к посадке, все саженцы разные, а часть из них взята из леса.
При этом принято решение сохранить деревья. Если же на этом месте будет строится бассейн, то их придется пересадить. Также председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева отметила, что у вуза нет средств, чтобы ухаживать за высаженными деревьями, поэтому это должны делать активисты, посадившие их.
Напомним, ранее экоактивисты высадили возле Уральского государственного университета путей сообщения 47 саженцев деревьев. Однако руководство вуза и мэрия города сочли данную акцию незаконной и обратились в силовые структуры.