В Нижнем Тагиле число зараженных COVID-19 составляет почти 80 человек
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в Нижнем Тагиле выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, общее количество заболевших составляет 79 человек.
По последним данным количество выздоровевших пациентов составляет 13 человек. По-прежнему в городе не зафиксировано на одного летального исхода.
В Свердловской области за сутки подтверждено заболевание в 21 муниципалитете. Количество выявленных случаев составляет 135. При этом общее количество зараженных превысило 3,1 тысячи человек.
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