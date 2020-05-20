В России количество заболевших коронавирусом достигло почти 309 тысяч человек
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России за последние сутки официально подтверждено 8764 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
При этом у 4021 человека заболевание протекает в бессимптомной форме.
В общей сложности на территории России выявлено 308 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Количество выздоровевших составляет 85 392 человека. За прошедшие сутки выписано 9262 человека. Отмечается, что количество выздоровевших за сутки впервые превысило число зараженных.
Кроме того, зарегистрировано 135 новых летальный случаев. Их общее количество составляет 2972 человека.
По данным Роспотребнадзора, число пациентов находящихся под медицинским наблюдением, составляет больше 273 тысяч человек.
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