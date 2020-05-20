В Свердловской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области достигло 3134 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
За последние сутки заболевание выявлено у 135 пациентов. Так, в Екатеринбурге подтверждено 90 случаев. Остальные обнаружены в 20 муниципалитетах области. При этом один случай в статистике подтвержден у жителя другого региона.
Кроме того, отмечается, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 109 состояние расценивается как средней тяжести.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 73 пациента. В общей сложности вылечились 890 человек.
Подтвержден один новый летальный случай. Количество скончавшихся от инфекции достигло восьми человек.
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