В Свердловской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки заболевание выявлено у 135 пациентов. Так, в Екатеринбурге подтверждено 90 случаев. Остальные обнаружены в 20 муниципалитетах области. При этом один случай в статистике подтвержден у жителя другого региона.

Кроме того, отмечается, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 109 состояние расценивается как средней тяжести.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 73 пациента. В общей сложности вылечились 890 человек.