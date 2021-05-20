1 млрд ущерба нанес природе незаконный мусорный полигон в Свердловской области

1 млрд ущерба нанес природе незаконный мусорный полигон в Свердловской области
1 млрд ущерба нанес природе незаконный мусорный полигон в Свердловской области
Сегодня, 13:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
1 миллиард рублей ущерба нанес природе незаконный полигон ТБО. Разрешение на использование земли выдали неустановленные чиновники Нижнесергинского муниципального района. Возбуждено уголовное дело.

Согласно документам, участок для ведения лесного хозяйства был предоставлен индивидуальному предпринимателю для организации свалки твердых бытовых отходов, пишет Ура.ру.

Нижне-Сергинское лесничество оценило ущерб, нанесенный природе, в размере одного миллиарда рублей. Объем отходов составил 217,6 тысячи кубических метров.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала чиновника ГГО за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест. Природоохранный прокурор внес представление в адрес главы ГГО Дмитрия Летникова. После чего директор МКУ «Управление хозяйством» Горноуральского городского округа Валерий Кузьминых был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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