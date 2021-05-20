1 млрд ущерба нанес природе незаконный мусорный полигон в Свердловской области

Напомним, 30 апреля сообщалось, что Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала чиновника ГГО за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест. Природоохранный прокурор внес представление в адрес главы ГГО Дмитрия Летникова. После чего директор МКУ «Управление хозяйством» Горноуральского городского округа Валерий Кузьминых был привлечен к дисциплинарной ответственности.