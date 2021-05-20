Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области
Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области
Сегодня, 21:04Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Синоптики объявили предупреждение из-за смога на территории Свердловской области. Он будет стоять с 20 по 25 мая, сообщает Уральский гидрометцентр.

Таким образом, 20 мая с 20.00 в регионе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосфере. Предупреждение актуально до 25 мая 20.00. Объявлено НМУ первой степени опасности.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, смог был вызван антициклоном. Он задерживает вредные выбросы предприятий и дым от пожаров, пишет «Областная газета».

Напомним, в западной части Свердловской области выпал град размером с куриное яйцо. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.

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