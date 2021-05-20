Свыше 118 млн ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области

Напомним, 19 мая сообщалось, что масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к поселку Полевой. В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта «Кольцово».