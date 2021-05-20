Свыше 118 млн ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области

Свыше 118 млн ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области
Свыше 118 млн ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области
Сегодня, 14:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Превысил 118 миллионов рублей ущерб от лесных пожаров в Свердловской области.

По состоянию на 20 мая в Свердловской области бушует 17 пожаров в лесополосе. Площадь возгорания составляет 1,4 тысячи гектаров. 15 пожаров локализованы, передает «Октагон.Урал» слова министра природы Свердловской области Алексея Кузнецова.

В тушении принимают участие 192 сотрудника МЧС и 70 пожарных автомобилей. В общей сложности, с начала пожарного сезона в регионе зафиксировано 436 лесных возгораний на площади 21 тысяча гектаров. Для примера, за тот же период 2020 года в Свердловской области был выявлен 141 пожар на площади 1,5 тысячи гектаров.

За нарушения противопожарной безопасности на Среднем Урале выписаны штрафы на общую сумму в размере 85 тысяч рублей.

Напомним, 19 мая сообщалось, что масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к поселку Полевой. В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта «Кольцово».

Материалы по теме:
пожарлесной пожарущербпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы