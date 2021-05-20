Свыше 118 млн ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области

По состоянию на 20 мая в Свердловской области бушует 17 пожаров в лесополосе. Площадь возгорания составляет 1,4 тысячи гектаров. 15 пожаров локализованы, передает «Октагон.Урал» слова министра природы Свердловской области Алексея Кузнецова.
В тушении принимают участие 192 сотрудника МЧС и 70 пожарных автомобилей. В общей сложности, с начала пожарного сезона в регионе зафиксировано 436 лесных возгораний на площади 21 тысяча гектаров. Для примера, за тот же период 2020 года в Свердловской области был выявлен 141 пожар на площади 1,5 тысячи гектаров.
За нарушения противопожарной безопасности на Среднем Урале выписаны штрафы на общую сумму в размере 85 тысяч рублей.
Напомним, 19 мая сообщалось, что масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к поселку Полевой. В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта «Кольцово».