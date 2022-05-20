Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание

Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание
Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание
Сегодня, 17:14Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области провело проверку по факту стока канализации в поселке Черноисточинск. В протекающем рядом с многоквартирном ручье обнаружены превышения вредных веществ, за что управляющей компании вынесено представление, а в будущем грозит административное наказание.

После публикации TagilCity.ru про стекающую канализацию из дома на улице Первомайская региональное Минэко провело проверку. По ее результатам стоков в реку Истоку обнаружено не было, но в воде была превышена концентрация аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимическое потребление кислорода и анионных поверхностно-активных веществ.

Так как многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «СтройСервис», то ответственность за загрязнение сточными водами ложится на нее, пояснила редакции в официальном ответе заместитель министра Вероника Русинова.

Результаты выездного обследования направлены Министерством в МУ МВД «Нижнетагильское» для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в отношении лиц, допустивших правонарушение,сообщила Вероника Русинова.

Кроме того, в адрес УК «СтройСервис» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

Напомним, жители Черноисточинска рассказали TagilCity.ru о фекальном ручье, стекающим из многоквартирного дома. Проблема существует уже несколько лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Стоки протекают рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников пояснил редакции, что это происходит из-за того, что УК не выкачивает отходы из выгребной ямы дома.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивГГО и пригород
Материалы по теме:
ЧерноисточинскпроверкаУправляющая компанияфекалии#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы