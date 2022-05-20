Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание

После публикации TagilCity.ru про стекающую канализацию из дома на улице Первомайская региональное Минэко провело проверку. По ее результатам стоков в реку Истоку обнаружено не было, но в воде была превышена концентрация аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимическое потребление кислорода и анионных поверхностно-активных веществ.
Так как многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «СтройСервис», то ответственность за загрязнение сточными водами ложится на нее, пояснила редакции в официальном ответе заместитель министра Вероника Русинова.
Результаты выездного обследования направлены Министерством в МУ МВД «Нижнетагильское» для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в отношении лиц, допустивших правонарушение,сообщила Вероника Русинова.
Кроме того, в адрес УК «СтройСервис» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.
Напомним, жители Черноисточинска рассказали TagilCity.ru о фекальном ручье, стекающим из многоквартирного дома. Проблема существует уже несколько лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Стоки протекают рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников пояснил редакции, что это происходит из-за того, что УК не выкачивает отходы из выгребной ямы дома.