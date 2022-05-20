Из-за фекального ручья в поселке Черноисточинск УК грозит административное наказание

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области провело проверку по факту стока канализации в поселке Черноисточинск. В протекающем рядом с многоквартирном ручье обнаружены превышения вредных веществ, за что управляющей компании вынесено представление, а в будущем грозит административное наказание.

После публикации TagilCity.ru про стекающую канализацию из дома на улице Первомайская региональное Минэко провело проверку. По ее результатам стоков в реку Истоку обнаружено не было, но в воде была превышена концентрация аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимическое потребление кислорода и анионных поверхностно-активных веществ. Так как многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «СтройСервис», то ответственность за загрязнение сточными водами ложится на нее, пояснила редакции в официальном ответе заместитель министра Вероника Русинова. Результаты выездного обследования направлены Министерством в МУ МВД «Нижнетагильское» для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в отношении лиц, допустивших правонарушение,сообщила Вероника Русинова. Кроме того, в адрес УК «СтройСервис» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды. Напомним, жители Черноисточинска рассказали TagilCity.ru о фекальном ручье, стекающим из многоквартирного дома. Проблема существует уже несколько лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Стоки протекают рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников пояснил редакции, что это происходит из-за того, что УК не выкачивает отходы из выгребной ямы дома. Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы

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