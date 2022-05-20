К 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в городе будут высажены деревья и цветы

Субботники и экологические акции, приуроченные к 300-летию Нижнего Тагила, начали проводить в муниципалитете. В программу по озеленению попали все общественные территории города.

В мероприятиях, организуемых МБУ «Служба экологической безопасности», принимают участие пятнадцать городских предприятий и организаций. В частности, сотрудники полиции в парке «Народный» высадили 77 деревьев в память о коллегах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Работники РЖД задействованы в озеленении набережной «Тагильская лагуна — 2». К посадкам цветов, деревьев и кустарников на улицах города привлечены также и работники предприятий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Начальник отдела по экологии и природопользованию мэрии Лариса Носовская поделилась, что площадь, которую собираются украсить растениями в 2022 году, составляет почти 6,2 тысячи квадратных метров. В Нижнем Тагиле отведено более полусотни мест под клумбы, вазоны и цветники, каждый из которых проектируется с оригинальным дизайном. В местах отдыха горожан и на придорожных территориях высадят не менее 241 тысячи саженцев. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter